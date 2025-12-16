デジタルシングル「Bad Entertainment」のリリースとともに本格始動した、SEKAI NO OWARIのFukaseによるソロプロジェクト。10日には第2弾先行シングル「Bullying Lovers」も配信リリースされ、26日にデジタルリリース予定のアルバム『Circusm』がどのような作品になるのか、少しずつ明らかになり始めている。【動画】セカオワ・Fukase、ソロ第2弾「Bullying Lovers」ミュージックビデオそして、きょう16日からは東京・原宿周辺