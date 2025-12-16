NYの超高層レジデンスでセレブ生活を送る松居一代が約7年ぶりにテレビ出演。不動産投資やプロデュース業で得た利益を元手に個別株投資で個人資産を爆増させたと振り返り、“大きな利益をくれた”という日本有数企業の創業者に感謝した。【映像】松居一代に“大きな利益をくれた人”12月12日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#15が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の