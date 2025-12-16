お笑いコンビ、ザ・マミィの酒井貴士が１５日、Ｘを更新。出演した覚えのない番組にも関わらず、知り合いから「見てるよ」と頻繁に声を掛けられることから「本当に？」と混乱した。酒井は「なんか僕がラブ上等って番組に出てるらしい」と切り出し「今日も先輩にラブ上等見てるよって。そんな仕事した記憶ないんだけど。本当にいた？」と混乱しているコメントを投稿した。これにファンは「あーいるわ、タックル強い人ね」「男