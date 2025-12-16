犬の介護はいつぐらいから必要になる？ 犬は一般的に7～8歳頃から「シニア期」に入ります。ただし、体が大きいほど早く老いる傾向があるため、超大型犬の場合は5歳頃からシニア期に入ると考えられています。 近年では、動物医療に関する分野も進歩しており、シニア期に入っても若々しく健康な犬も多いでしょう。 しかし、見た目にはわからなくても、体の機能は変化したり衰えたりしていると考えた方がいいと思います。