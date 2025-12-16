中国東方航空は、岡山〜上海/浦東線を12月16日から運休する。火・木・金・土・日曜の週5往復を運航している。機材はエアバスA319型機を使用する。所要時間は岡山発が2時間45分、上海/浦東発が2時間10分。運休期間は2026年3月28日まで。同路線は、中国東方航空のみが運航している。■ダイヤMU528岡山（14：00）〜上海/浦東（15：45）／火・木・金・土・日MU527上海/浦東（09：50）〜岡山（13：00）／火・木・金・土・日