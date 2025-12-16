年末年始には、帰省や旅行などで多くの人が訪れる東京駅。月刊情報誌『おとなの週末』では、毎年1月号に「東京駅」を大特集しています。2026年1月号（2025年12月15日発売）は、編集部が厳選した東京駅のグルメランキングを発表！「グランスタ」は東京駅最大のグルメエリア。ここでは、「グランスタ（改札内）ベスト5」から第2位を先行公開します。ランキングの全貌はぜひ本誌をご覧ください。【2位】寝台列車の食堂をイメージした