■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （１２/１３～１/１２） 【画像】平均気温、降水量、降雪量、東北の天気など ＜予報のポイント＞ ・寒気の影響を受けにくいため、向こう１か月の気温は高く、特に、２週目は気温がかなり高くなる見込みです。東北日本海側の向こう1か月の降雪量は平年並か少ないでしょう。 ・冬型の気圧配置が長続きしないため、東北日本海側の向こう1か月の日照時間は平年並か多く、向こう1か月