占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。おうし座さん（4月20日〜5月20日生まれ）の幸せのカルテあなたの2026年の準備は、「先読み」です。次の展開を予想しましょう。年明けの動きを考えて、今のうちに手を打っておくと、新年のスタートがスムーズになるでしょ