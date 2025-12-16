EXILEのTAKAHIROさんは12月15日、自身のInstagramを更新。タトゥーが見えるイケメンショットを披露しました。【写真】TAKAHIROのタトゥーが見える姿「カッコよすぎます」TAKAHIROさんは「ディナーショー正装ヘアスタイル」とつづり、11枚の写真を投稿。自身初のディナーショーでの舞台裏と本番の様子を披露しています。1枚目は楽屋での鏡越し自撮りで、極端な“九一分け”スタイル。「#髪型#冗談半分#半分どころか#七三分け