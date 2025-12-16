All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施しました。『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）で新メンバーが加入し、2025年に大ブレークしたtimelesz。今回は、そんなtimeleszのメンバーを対象とした、独自のランキングを紹介します。この記事では、「結婚相手にしたいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていき