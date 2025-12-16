ゲレーロJr.もWBCに参戦表明でドミニカ共和国に豪華な顔ぶれが揃いそうだ(C)Getty Images来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国のメンバーに豪華な顔ぶれが揃いそうだ。【写真】WBC出場へ！ドミニカ共和国に最強メンバーが揃った…豪華布陣を見よ！現地時間12月15日には、ブルージェイズのウラジミール・ゲレーロJr.もWBCに出場することを発表したと、複数の米メディアが報じ