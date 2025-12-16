名古屋市南区の集合住宅の一室に、幼い娘2人を残して長時間外出したとして逮捕された両親が不起訴処分となりました。南区の会社員の男性(23)とその内縁の妻(22)は、今年7月、当時1歳の長女と生後3カ月の次女を自宅におよそ7時間にわたって置き去りにした、保護責任者遺棄の疑いで逮捕されていました。名古屋地検は先月18日付で2人を処分保留で釈放し、15日付で不起訴処分としました。処分の理由は明らかにしていません。