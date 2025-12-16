きょう16日は北陸や北日本では雨や雪が降りやすく、日本海側では雷を伴う所もあるでしょう。西日本日本海側も雲が多く、にわか雨の所がありそうです。その他の地域は晴れる所が多いでしょう。あす17日になると日本海や本州付近には風と風がぶつかり合う収束ができ、下層には暖かい空気、上空には寒気が入ってくる影響で、西日本から東北では日本海側から次第に雨や雪の降る範囲が広がる見込みです。北海道は日本海側を中心に所々で