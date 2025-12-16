プロ野球・巨人は16日、フォレスト・ウィットリー投手と選手契約を結んだことを発表しました。28歳のウィットリー投手は201cm、94kgの右腕。2016年にアストロズ傘下でプロ野球人生をはじめると、2024年にアストロズでメジャーデビュー。その後レイズで活躍し、メジャー通算13ゲームに登板し、防御率10.57を記録しています。ウィットリー投手は球団を通じ「素晴らしい機会をいただき、心より感謝いたします。この歴史ある球団の一員