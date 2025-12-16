ベビーマッサージ講師として活動する蛯原英里さんは、看護師としてNICUで6年間勤務しました。緊張感がある職場の仕事も「ありがとうで溢れていた」と話す看護師時代の経験を伺いました。 【写真】「これぞ白衣の天使！」NICUで勤務した当時の蛯原英里さん（全12枚） 姉の友里さんとは常に一緒だった ── 宮崎で生まれ育ったと伺っていますが、幼少期はどんなふうに過ごしてきましたか。 蛯原さん：親戚中を探して