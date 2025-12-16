原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、第1段階の文献調査を終えた北海道神恵内村の高橋昌幸村長（75）は16日、村議会で、任期満了に伴う来年2月の村長選に7選を目指し立候補する意向を表明した。村長選は2月17日告示、22日投開票の予定。高橋氏は、第2段階の概要調査に関し「次の段階に進むか否かの判断には至っていない」としつつ「国のエネルギー政策に正面から取り組むべきだと考える」と