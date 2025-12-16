徳島市内の通所介護施設が、法律で定められた届け出をすることなく休業していることが16日、市への取材で分かった。介護保険法は事業休廃止の1カ月前までに市へ届け出るよう定めており、市は同法に抵触する可能性もあるとして、行政処分の要否を含めて対応を検討している。市によると、通所介護施設は「豊結会」＝徳島県＝が運営している「デイサービスセンターForYou」。同会は他に障害児の放課後デイサービスも複数提供して