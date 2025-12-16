教員が女児らを盗撮し、SNSのグループチャットで画像を共有したとされる事件で、着替え中の少女の下着を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反や建造物侵入などの罪に問われた北海道千歳市立中の教諭柘野啓輔被告（41）の初公判が16日、名古屋地裁（村瀬恵裁判官）で開かれ、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、3〜4年ほど前にSNSでチャットメンバーとは別の中学教諭が盗撮した女子生徒