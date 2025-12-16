政府・与党は電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）について、２０２８年５月から車体の重さに応じた追加の税負担を課す方向で最終調整に入った。週内にもまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針だ。一般的にガソリン車より重いＥＶなどは走行時に道路を損傷しやすい面があり、追加の税負担を求める声が出ていた。車検時に課される自動車重量税（国税）で、ＥＶやＰＨＶに特例加算分として追加負担を課す。