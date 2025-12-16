大みそかに米ロサンゼルスで爆弾攻撃を計画したとして4人が逮捕された/US Justice Department（CNN）米司法省は15日、ロサンゼルスで大みそかの夜に爆弾を同時爆発させる計画を立てていたとして、4人を逮捕したと発表した。逮捕されたのは、司法省や米連邦捜査局（FBI）が反政府思想集団とみなす「タートル・アイランド解放戦線」のメンバーとされる4人。うち3人は、それぞれが担当する建物の各所にパイプ爆弾を詰めたバックパック