【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香夫妻の長女で音楽家のCocomiが12月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのタイトドレス姿を披露した。【写真】24歳キムタク長女「お肌綺麗すぎる」話題のノースリタイトドレス姿◆Cocomi、タイトなノースリドレス姿披露12月10日に開催された「第10回オペラ歌手紅白対抗歌合戦 〜声魂真剣勝負〜」に出演したCocomiは、共演者が撮影したという自身のショットを公開