NCTのテヨンが2026年に単独コンサートツアーを開催し、本格的な活動に乗り出す。【写真】テヨン、除隊当日の“軍服SHOT”テヨンは1月24日・25日の2日間、ソウル・オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK - REAMASTERED’」を開催し、ファンと一層深まった音楽的交感を共有する予定だ。今回の公演は、2024年2月に開催されたテヨンの初単独コンサート「TY TRACK」をリマスターし、新たに披