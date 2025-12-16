NVIDIAがハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)分野のソフトウェア開発企業である「SchedMD」を買収したことを発表しました。NVIDIA Acquires Open-Source Workload Management Provider SchedMD | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-acquires-schedmd/SchedMDの主要製品はジョブスケジューラーの「Slurm」です。Slurmは多数のユーザーが同時に利用している環境においてCPUやメモリといったリソースを適切に割