ソフトバンク・松本晴投手が１６日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉を行い、９００万から４倍となる年俸３６００でサイン。大卒３年目の今季は先発１５試合を含む２９試合に登板し、６勝６敗、防御率２・７６だった。「先発で１年間勝負するつもりでしたけど、最後は中継ぎで自分としては悔しいシーズン」と振り返った。「オフにしっかり取り組めば（先発ローテ枠は）勝ち取れると思います。自分に厳しくやっていく