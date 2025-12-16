ブレーブスからＦＡとなっていた韓国出身の金河成遊撃手が１年２０００万ドル（約３１億円）で再契約を結んだと１５日（日本時間１６日）、複数の米メディアが報じた。金河成は、２１年にパドレスでメジャーデビュー。２３年には二塁、三塁、遊撃を守ってユーティリティー部門でゴールド・グラブ賞も受賞した。これまで通算５８８試合に出場し、５２本塁打、２１７打点、打率２割４分２厘をマーク。通算４５８安打は、韓国出身