【書評】『南海王国記』／飯嶋和一・著／小学館／2520円【評者】角幡唯介（探検家）寡作で知られる歴史小説家の七年ぶりの新刊である。今回の主役は鄭成功。中国人の父と日本人の母のあいだに生まれ、明末から清初にかけて中国大陸南岸から台湾の沿岸域で活躍した海の英雄だ。日本や東南アジアとのあいだに強固な貿易網を構築し、その経済力をバックにひとときの夢のような海洋国家をきずきあげた彼は、国家が主役の歴史の主文脈