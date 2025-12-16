あなたは読めますか？突然ですが、「斡旋」という漢字読めますか？ニュースやビジネスの場面で使われることがありますが、常用漢字ではないため、正確な読み方に自信がないという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あっせん」でした！「斡旋」という言葉は、「間に入って両者（またはそれ以上）の者がうまくいくように世話をしたり、便宜を図ったりすること」を意味します。仲立ちや周旋といった意味合いで使われ