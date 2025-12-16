あなたは読めますか？突然ですが、「萎れる」という漢字読めますか？植物の状態を表す言葉ですが、なかなか漢字で書く機会がないため、読み方に戸惑う方もいるかもしれません。気になる正解は……「しおれる」でした！「萎れる」とは、「植物が水分を失い、張りをなくしてぐったりとなること」や、比喩的に「元気や活気がなくなる、しょんぼりすること」という意味です。例えば、「水やりを忘れて花が萎れる」「失敗して肩を落とし