中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京12月16日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は15日、南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）となった13日に中国各地で追悼行事が行われたことに関し、中国人民と中国軍は歴史的悲劇の再演を決して許さず、地域各国の人民と共に軍国主義の復活を阻止し、平和を守っていくと表明した。蔣氏は次のように述べた。今年は、中国人民抗日戦争と世界