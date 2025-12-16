済南市の会仙楼飯荘。（済南＝新華社配信）【新華社済南12月16日】中国山東省済南市の歴史ある目抜き通り、芙蓉街に面した会仙楼飯荘はお昼時、食欲をそそる香りを広く漂わせ、店の外にはすでに長い行列ができている。このにぎわいは、新時代にも変わることのない魯菜（山東料理）の老舗の活力を物語っている。会仙楼から青島市の春和楼まで、中国に数多く存在する百年の老舗飲食料理店は、「守正と革新（伝統を守りつつ革新す