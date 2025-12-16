巨人は16日、前レイズの最速160キロ右腕、フォレスト・ウィットリー投手（28）を獲得したと発表した。身長2メートル1の長身で、高い奪三振能力が魅力の先発候補。球団を通して「素晴らしい機会をいただき、心より感謝いたします。この歴史ある球団の一員として、優勝を目指して戦えることをとても楽しみにしています。チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。GoGiants！」とコメントした。16年ドラフト1巡目（全体