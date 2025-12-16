ソフトバンク松本晴投手（24）が16日、球団事務所で来季4年目の契約を更改。2700万円アップの推定年俸3600万円でサインした。「しっかりと評価をしてもらったと思う。離脱せずにチームに貢献できた。先発として1年間、頑張るように言われました」今季レギュラーシーズンは中継ぎでスタート。5月21日・日本ハム戦で先発に転向し5勝した。「1年間、先発で勝負をするつもり。開幕ローテに入れずに最後も中継ぎ。悔しいシーズン