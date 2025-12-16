お笑い芸人のケンドーコバヤシが１５日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、元旦の生放送で行われた無茶企画を振り返った。この日は「過去から学ぶお笑い昔話ＳＰ」と題し、ベテラン芸人たちが昔の撮影などを振り返った。ケンコバは「正月元旦の朝の生放送で漁船ＶＳ芸人３０人の綱引きがあった」と振り返り「よーいドン！で１秒で全員海の底に沈んだ」「元旦の海の冷たいことね」と振り返り、千鳥・大悟も大笑いだ。す