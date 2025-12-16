産学の連携による地域課題の解決につなげようと、生命保険会社の明治安田と三重大学が、15日に包括協定を結びました。締結式には明治安田と三重大学の関係者らが出席し、産学連携に関する包括協定を結びました。三重大学の伊藤正明学長は「防災・減災や健康の分野などで連携し、社会課題の解決や人材育成に取り組んでいきたい」と期待を述べました。明治安田によりますと、国立大学と包括協定を結ぶのは今回が初めてで、協定をもと