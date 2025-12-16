子どもが通っている習い事でトラブルが起こると、親としては心配になるものでしょう。特に保護者が絡んだトラブルはデリケートな問題に発展しがちです。今回の投稿者さんも、わが子が入っているスポ少でのトラブルに困っている様子です。『わが子が入っているスポ少チームで、監督にクレームを入れる保護者がいます』投稿者さんの息子さんが入っているスポ少チームは、とても厳しい指導で有名です。あまりの厳しさにやめていく子も