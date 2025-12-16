ソフトバンクの松本晴投手（24）が16日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2700万円増の3600万円でサインした。「しっかりと評価していただいた」と笑顔を見せた。（金額は推定）3年目の今季は、15試合の先発を含む自己最多の29試合に登板し6勝6敗、防御率2・76を残した。それでも「先発で1年間勝負するつもりだったが、先発ローテーションに入れず、途中から先発をして、また中継ぎとなり、悔しいシーズンだった」