2025年度（1月～12月）に反響の大きかったインタビュー記事ベスト10をお届けする。第5位は、2024年の成人式で炎上したモデルの1年後を追った記事だった（初公開日：2025年1月4日）。 【画像】成人式で物議をかもしたスケスケ衣装 昨年の成人式で、その服装をめぐりSNSで注目を集めたモデルの藤川らるむ。一見裸に見える露出度の高い服装で訪れた投稿が賛否両論が巻き起こした。「下品すぎる」などの批判的な