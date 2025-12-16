ウクライナのクリスマス文化を体験するイベントが21日午前10〜11時半、福岡県嘉麻市馬見の宿泊施設「カホアルペ」で開かれる。企画した実行委員会は参加者を募集している。イベント「ウクライナクリスマス物語」では、同国出身の倉富オリガさん＝福岡市＝がウクライナのクリスマスや歌われる歌を紹介したり、伝統料理「クチャ」を食べたりする。定員は海外や異文化に興味がある20人。参加費千円。「ウクライナのクリスマスを