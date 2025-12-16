2025年度（1月～12月）に反響の大きかったインタビュー記事ベスト10をお届けする。第8位は、4度の結婚と離婚を繰り返した女性の結婚観を取材した記事だった（初公開日：2025年10月4日）。 【画像】バツ４の39歳女性、モテまくった20代のころ 19歳のときに１回目の結婚を経て、20年間で４度の結婚と離婚を繰り返した神奈川県在住の及川さん(仮名、女性)。「結婚はスタンプラリーみたいなもの」と語る