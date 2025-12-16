福岡県沖の有明海で育った養殖ノリの今季初の入札会が14日、柳川市大和町の福岡有明海漁連共販センターであった。全国から商社など51社の約230人が買い付けに参加し、黒々とした秋芽一番ノリの板のり8086万枚を落札した。販売額は27億5252万円、1枚当たりの平均単価は34・04円。