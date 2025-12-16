今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『スリングショット式ボトルマンっぽいものを作ったお話』というtekeliliさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）何かすごい勢いでシュパァンッ！って感じで飛んでくと思ったんよ。ペットボトルのキャップを弾にして発射するボトルマン。tekeliliさんはボトルキャップを遠くに飛ばしたいと考え、新たなボトルマンを開発することにしました。的当てができれば最高です