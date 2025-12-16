北海道内各地で停電が発生するなど、大雪と強い風が日常生活に大きな影響を及ぼしました。道東やオホーツク海側では復旧作業が進められていますが、生活への影響が続いています。記録的な大雪に見舞われ、１２月１５日は路線バスが全路線で終日運休するなど、市民生活に大きな影響が出た北見市です。住宅街や商店街では一夜明けた１６日朝も雪かきに追われました。（店の人）「雪もすごく多かったですし、重たい雪だったので