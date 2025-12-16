渋野日向子が14日、日本航空（JAL）が開催したイベント『渋野日向子×JAL スペシャルゴルフデー』（中央区・PGMゴルフアカデミー銀座）に出演した。2部形式で行われたこの日のイベントの前半は、小学生から中学生まで6人が参加する子どもの部。そこで、長かったシーズンを終えた直後の27歳が“童心”に戻る姿が印象的だった。【動画】お見事！華麗な左打ちを披露するシブコスナッグゴルフ教室から対決へと移る内容だったのだが、