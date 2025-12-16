阿久津未来也は「ミズノオープン」で通算13アンダーを記録し、ツアー初優勝を果たした。彼の勝利を陰で支えたのが、足元のギアだという。その真相を直撃した。【写真】阿久津のインソールはアーチはやや低くカカトをホールド！阿久津が4〜5年前から使用しているのは、インソールメーカー・ウィニングワン株式会社のバネインソール『アスリートグリップ7』。シューズの中に入れるインソールにこだわって使用しており、そのメリット