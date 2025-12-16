今月9日に発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、政府は、16日午前0時で特別な防災対応の呼びかけを終了しました。これについて内閣府と気象庁は会見を行い、「日本海溝・千島海溝沿いではいつ地震が発生してもおかしくない」として、引き続き、日頃から地震への備えをするよう呼びかけました。政府の地震調査委員会の評価では、千島海溝沿いの超巨大地震や、日本海溝・千島海溝沿いの多くの海溝型地震が「今後30