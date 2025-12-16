記者会見する自民党の鈴木幹事長＝16日午前、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長は16日の記者会見で、衆院議員定数削減法案を巡り、今国会中の成立は困難だとして会期延長に否定的な見解を示した。「成立に向けたスケジュールが見いだせない。今国会会期の延長は考えにくくなった」と述べた。これまで定数削減法案の成立が見通せれば、会期延長も選択肢だとの考えを強調していた。16日午後に予定される高市早苗首相（