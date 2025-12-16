東京都立川市立第三小の教室で教員に暴行するなどしたとして、傷害と公務執行妨害の罪に問われた後藤竜児被告（47）と高松龍生被告（27）に、東京地裁立川支部は16日、いずれも懲役3年、執行猶予5年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。河畑勇裁判官は判決理由で両被告が「知人女性の子どもがいじめられており、学校側と話したかった」としながら、多数の児童がいる教室に乱入し、教員に暴行した行為を「言語道断だ」と指摘。