高市早苗首相は16日の参院予算委員会で、米国以外が集団的自衛権行使の要件「密接な関係にある他国」に含まれる可能性は「相当限定される」との認識を示した。台湾が対象かどうかは「個別具体的な状況に即して判断される」と述べた。