ＪＲＡは１６日、新テレビＣＭ「ＴＨＥ“ＬＩＶＥ”ＩＭＡＧＩＮＡＴＩＯＮ」篇を２８日から全国で放送することを発表した。出演する長澤まさみ、見上愛、佐々木蔵之介、竹内涼真が、今年に引き続き来年もＪＲＡの年間プロモーションキャラクターに起用される。新ＣＭは、競馬場の客席でレース観戦する出演者たちの、四者四様の姿を見せる。４人が「競馬って、アガる！」とメッセージを送り、幕を閉じる。発表には４人の