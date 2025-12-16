「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」沖縄以外に 気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。 12月21日から29日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。寒気弱まる 気象庁によると、北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が